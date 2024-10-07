Öğretmen-veli randevu sistemi devreye girdi! Görüşmeler 15 dakikayı geçmeyecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:56

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemlerde başlatılan Öğretmen-Veli randevu sistemi okulların açılmasının ardından tekrardan gündeme geldi. Veliler tarafından öğretmen-veli randevu sistemi nedir, randevu nasıl alınır sorularının cevapları araştırılıyor. İşlemler okulun resmi internet sitesinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan öğretmen-veli görüşme randevu sistemi 2024-2025 eğitim öğretim yılında aktif olarak kullanılacak. Sistem kapsamında velilerin öğretmenler ve okul müdürü ile görüşme yapabilmesi için randevu alması gerekecek. Vatandaşlar tarafından öğretmen-veli randevusu nasıl sorusunun cevabı araştırılıyor. ÖĞRETMEN-VELİ RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB​ tarafından sunulan öğretmen-veli randevu sistemi sayesinde veliler, öğretmenlerin boş vakitlerini öğrenebilecek. Veliler bu vakitlere randevu alarak öğretmenler ve okul idarecileri ile görüşmeler yapabilecek. ÖĞRETMENLE GÖRÜŞME RANDEVUSU NASIL ALINIR? MEB'in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre velilerin randevu almak için ilk önce çocuklarının okudukları okulun resmi internet sitelerine giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra sitede yer alan "Okuldan Randevu Al" seçeneğine tıklayarak e-Devlet hesaplarına giriş yapmalılar. Bu işlemleri tamamladıktan sonra karşılarına çıkan ekranda velilerin randevu almak istedikleri öğretmeni ve saati seçmeleri gerekiyor. Veliler sadece öğretmenlerin müsait oldukları zaman dilimine randevu alabilecek ve görüşmeler 15 dakikayı geçmeyecek. Randevu alınacak olan haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Veliler sistem üzerinden randevu aldıktan sonra aynı şekilde gidemeyecekleri randevuları da iptal edebilecekler.