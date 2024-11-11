Öğretmenler ek ders ne zaman yatacak sorusuna cevap arıyor

11 Kasım 2024 10:33 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:46

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı son düzenleme ile öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yaşanan gecikmeleri çözerek ödemelerin 7 ile 10 Kasım’da yatırılmasını planlıyor.

Öğretmenler günü ne zaman? 2024 öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler günü ne zaman? 2024 öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?

Ek ders ücreti, devlet okullarında çalışmakta olan Milli Eğitim’e öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeli olarak biliniyor.

Ek derslerin ne zaman yatacağı öğretmenler tarafından merakla takip edilirken, tarih bilgisi de gündeme geldi.

EKİM EK DERS NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı uygulamada birlik ve düzen sağlanması için ek derslerin yatırılması konusunda değişikliğe gitti.

Yeni uygulamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerin Ekim 2024 dönemi ek ders ödemeleri 7 Kasım 2024 ile 10 Kasım 2024 tarihleri arasında yatırılacak.

Belirtilen tarihler arasında ek ders ücretlerini öğretmenler, hesaplarında görebilecekler.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2024 Temmuz ayı zammı öncesi Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL idi. yüzde 19.31'lik artış sonrası ortalama olarak 20 TL oranında artış yaşandı.

Bu durum son olarak 125 TL olarak hesaplara yansıdı. Yapılan bu hesaplama doğrultusunda ayda 80 saat ek ders veren bir öğretmen için artık 10.000 TL ödeme yapılacak.