Öğretmenler günü ne zaman? 2024 öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?

06 Kasım 2024 11:16 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:35

Her yıl Kasım ayından kutlanan öğretmenler günün yaklaşmasıyla birlikte tarihi merak konusu oldu. Ülkenin geleceği evlatlarımızı emanet ettiğimi öğretmenleri onurlandırmak için kutlanan öğretmenler günün denk geleceği tarih araştırılıyor.

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1981 yılından bu yana kutlanan Öğretmenler gününün ne zaman olduğu Google’da en çok arananlar arasında yer aldı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım tarihi, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür.

Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından bu yana her 24 Kasım'da kutlanır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

24 Kasım bu yıl ise Pazar gününe okulların tatil olduğu güne denk geliyor.

Öğrencilerin 25 Kasım Pazartesi günü öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutlaması bekleniyor.

DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bazı ülkelerde UNESCO tavsiyesiyle 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesini oybirliği ile kabul edilişinin de yıl dönümüdür.