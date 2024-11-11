Öğretmenler Günü'nün ne zaman olduğu gündeme geldi

11 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:51

Öğretmenler Günü’nün ne zaman olduğu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Türkiye ve dünyada farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, öğretmenlere minnettarlığımızı göstermek için önemli bir gündür.

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Öğretmenler Günü’nün hangi güne geleceği öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğretmenler Günü, öğretmenlerin eğitimdeki önemli vurgulamak, onları onurlandırmak ve eğitim alanında verdikleri emekleri takdir etmek için kutlanır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanır. Bu tarih, 24 Kasım 1928’de Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul etmesinin anısına seçilmiştir. 1981 yılından bu yana Türkiye’de öğretmenlerin emeklerini takdir etmek ve onları onurlandırmak amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya genelinde farklı ülkeler öğretmenler gününü farklı tarihlerde kutlar. UNESCO’nun belirlediği 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü de birçok ülkede uluslararası öğretmenler günü olarak kabul edilmiştir.