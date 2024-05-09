Öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapacak

09 May 2024 17:42 - Güncelleme : 09 May 2024 17:44

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunun takvimi açıklandı.

Öğretmenler tarafından isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmenler yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapacak.

Başvuruların sonuçları ise 22 Mayıs tarihinde yayınlanacak.

Başvuru şartlarının tamamı ise şöyle:

Adaylığı kaldırılmış olmak, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.