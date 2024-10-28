Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi belli oldu

28 Ekim 2024 13:52 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:55

Kasım tatiline az bir zaman kala öğretmenler ara tatil seminer takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil seminer tarihlerini açıkladı.

Öğretmen atama tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu

Öğretmen atama tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından yapılan duyuruyla öğretmenlere yönelik kasım​ ayında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirildi.

ÖĞRETMEN ARA TATİL SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre; ara tatil seminerleri 11 Kasım ila 15 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİL SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

Bakan Yusuf Tekin, Çankaya Anıttepe Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine, kasım ara tatilinde öğretmenlerin seminer çalışmalarının çevrim içi yapılacağını söyledi.