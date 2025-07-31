Öğretmenlerin il dışı atama ikinci aşama başladı mı?

18 Temmuz Cuma günü öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başlamıştı.

Öğretmenlerin belirli kriterleri karşılaması halinde iller arası yer değiştirme müracaat edebileceği il dışı atama başvuruları 29 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edildi.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL İŞLİYOR?

Öğretmenler, aile birliği mazeretine, engellilik durumuna, sağlık mazeretine, can güvenliği mazeretine ve diğer nedenlere bağlı başvuruda bulunabiliyor.

Öğretmenler birinci aşamada, Elektronik Başvuru Formunu doldurarak atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacak.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri ilde norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek.

Birinci aşamada başvurusu tamamlanan öğretmenler, ikinci aşamada ise eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçecek.

İkinci aşama tercihler 31 Temmuz Perşembe yani bugün başladı ve atamalar ise 6 Ağustos 2025’te netlik kazanacak.

Sonuçlar, MEB’in resmi internet adresi personel.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak

Sürecin sona ermesinin ardından ilişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olacak.