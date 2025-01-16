Öğretmenlerin il içi ve il dışı atama tayin MEBBİS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bekleniyor

16 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:57

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan öğretmenlerin belirli nedenlerden dolayı mazereti bulunmasından dolayı yapılan il içi ve iller arası yer değiştirme süreci devam ediyor. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler kurum tercihlerini yaptı. Öğretmen il içi atama tayin sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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Mazerete bağlı yer değiştirme​ yapan öğretmenler için süreç devam ediyor. Öğretmenlerin il içi ve il dışı tayin sonuçlarının kısa sürede açıklanması beklenirken sonuçlar açıklandı mı araştırılıyor.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden dolayı tayin isteyen öğretmenlerin gözü atama tayin sonuçlarında.

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mazerete bağlı atamalar 16 Ocak 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Açıklamaya göre sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. "Tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır." açıklaması da yapıldı.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAYİN GÖREVDEN AYRILMA NE ZAMAN?

Öğretmenler 30 Aralık ile 8 Ocak aralığında belgeleri ile beraber mazeretlerini bildirmişti. Kurum tercihi yapan öğretmenler şimdi ise sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmenler 17 Ocak itibarıyla görevlerinden ayrılabilecek.

MEB ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2024 - 2025

MEB ÖĞRETMEN İL İÇİ VE DIŞI TAYİN ATAMA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN BAKILIR?

8 Ocak'ta başvuru işlemelerini tamamlayan öğretmenlerin tercih süreci 10 Ocak itibarıyla başladı. Onay alan öğretmenler 10 Ocak itibarıyla tercih işlemlerini yaptı ve 14 Ocak'ta sona erdi.

Atamalar 16 Ocak günü olurken tebligat 17 Ocak'ta gönderilecek. Öğretmenler atama tayin sonuçlarına personel.meb.gov.tr üzerinden ulaşacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE DIŞI ATAMA SONUÇLARI