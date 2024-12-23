Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Öğretmenler bu duyuruyu bekliyordu tarihler belli oldu
Öğretmenler için il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru takvimi ve kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu ile yayınlandı. Mazerete bağlı yer değiştirme yapmak isteyen öğretmenler tarihleri araştırmaya koyuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi Meb.gov.tr adresinden yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin 2025 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları aralık sonunda başlayacak.
ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 yarıyıl tatili öğretmen yer değiştirme başvuruları başlıyor.
Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024 ile 8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek.
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki form doldurularak gerçekleştirilecek.
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.
Atamalar ise 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.
Ancak öğretmenlerin iller arası ve il içi yer değişikliği 2025 kontenjanları henüz belli olmadı.