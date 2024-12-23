Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Öğretmenler bu duyuruyu bekliyordu tarihler belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 22:01 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 22:28

Öğretmenler için il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru takvimi ve kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu ile yayınlandı. Mazerete bağlı yer değiştirme yapmak isteyen öğretmenler tarihleri araştırmaya koyuldu.