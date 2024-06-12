Öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini 12 Haziran 2024 tarihinde bitirmesi bekleniyor, 14 Haziran'da karneler dağıtılacak

12 Haziran 2024 19:54 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:57

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini tamamlamaları için son tarih yaklaşıyor.

12 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek olan bu süre, öğretmenlere öğrenci notlarını ve devamsızlık bilgilerini sisteme girmeleri için bir fırsat sunuyor.

Öğrencilerin dönem sonu başarılarının belirlenmesi için kritik bir süre olan not girişleri, öğretmenlerin titiz çalışmasıyla tamamlanacak.

NOT VE DEVAMSIZLIK GİRİŞLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aynı zamanda devamsızlık bilgilerinin de sisteme doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılması büyük önem taşıyor.

Öğrenci başarılarını ve devamsızlık durumlarını değerlendiren öğretmenler, bu bilgileri 12 Haziran'a kadar sisteme girmeleri gerekiyor.

Ardından, 14 Haziran'da öğrencilere karneleri dağıtılacak ve bu dönemin sonuçları resmi olarak açıklanmış olacak.