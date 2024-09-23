Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşüleceği meclis 1 Ekim’de açılacak

23 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:47

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşüleceği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim Salı günü saat 15.00’de yapılan tören ile açılacak.

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30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim’e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu​, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı ile beraber yoğun gündem ile mesaiye başlayacak

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu 28.Dönem 3.Yasama Yılı, 1 Ekim Salı günü saat 15.00 itibariyle yapılan açılış töreniyle başlayacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine göre; Milli Eğitim Akademisi kurularak öğretmenlik meslek yeterliliği çerçevesinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.

Hazırlık eğitim sürecinde bulunan öğretmen adaylarına belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu ortaya çıkan miktarda aylık ödeme yapılacak.

Üç aylık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepte bulunurlarsa görev yaptıkları yerde öğretmen kadrosuna atanacak. Öğretmen kadrolarına atanan eğitimciler, mazeret durumları hariç 1 yıl yer değiştiremeyecek.

Uyuşturucu ve yasa dışı madde; ticareti, kullanımı, kullanım kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma suçlarıyla müstehcenlik, fuhuş, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan yargılananların öğretmenlik meslek hayatı sona erecek.

Öğretmenlere karşı işlenen; yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı oranda artırılacak ve hapis cezaları ertelenmeyecek.

20 yıllık çalışma süresini tamamlayan görevde olan ve uzman öğretmenlerden en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvuru yapabilecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

1 Ekim’de görüşmeleri devam edecek Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin kabul edilmesi halinde Milli Eğitim Akademisi hazırlıkları tamamlanarak 2025 yılında uygulamaya geçilmesi bekleniyor.

9.YARGI PAKETİ NEDİR?

Türkiye’de yargı sistemini reforme etmeyi amaçlayan 9.Yargı Paketi, yeni yasal düzenlemeleri içerir. Meclis’te 1 Ekim Salı gününden itibaren görüşmeleri devam edecek yargı paketi​ yargı süreçlerinin hızlandırma maddelerini ve bireylerin haklarına yönelik çeşitli düzenlemeleri içerir.