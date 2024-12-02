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Oğuz Aydın kimdir? Gaziantep FK karşısında yıldızlaştı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 21:16 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 21:21
Oğuz Aydın kimdir? Gaziantep FK karşısında yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Oğuz Aydın Gaziantep FK karşısında bulduğu golle adından söz ettirdi.

Fenerbahçe​'nin yetenekli yıldızı Oğuz Aydın​ performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

24 yaşındaki futbolcunun, ilk 11'de çıktığı son 2 maçta 3 gol​ 1 asistlik performansıyla yıldızı parladı.

Oğuz Aydın kimdir? Gaziantep FK karşısında yıldızlaştı - 1. Resim

OĞUZ AYDIN GOL MÜ ATTI?

Maçın 3. dakikasında En-Nesyri'nin pası ile topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 1-0 öne geçirdi.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin bu sezonki en erken golünü kaydetmiş oldu.

Oğuz Aydın kimdir? Gaziantep FK karşısında yıldızlaştı - 2. Resim

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 tarihinde Hollanda’nın Lahey bölgesinde doğdu.

Futbol​ kariyerine AZ altyapısında başlayan Oğuz Aydın, ardından Bucaspor altyapısına transfer oldu.

Kariyerine Bucaspor ile adım atan Aydın, dikkat çeken bir performans sergileyerek üst liglere yükselmiştir.

Toplamda 168 lig maçında 36 gol atan Oğuz Aydın, yetenekli bir kanat oyuncusu.

Sıkça Sorulan Sorular
24 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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