Oğuz Aydın kimdir? Gaziantep FK karşısında yıldızlaştı
Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Oğuz Aydın Gaziantep FK karşısında bulduğu golle adından söz ettirdi.
Fenerbahçe'nin yetenekli yıldızı Oğuz Aydın performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı.
24 yaşındaki futbolcunun, ilk 11'de çıktığı son 2 maçta 3 gol 1 asistlik performansıyla yıldızı parladı.
OĞUZ AYDIN GOL MÜ ATTI?
Maçın 3. dakikasında En-Nesyri'nin pası ile topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 1-0 öne geçirdi.
Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin bu sezonki en erken golünü kaydetmiş oldu.
OĞUZ AYDIN KİMDİR?
Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 tarihinde Hollanda’nın Lahey bölgesinde doğdu.
Futbol kariyerine AZ altyapısında başlayan Oğuz Aydın, ardından Bucaspor altyapısına transfer oldu.
Kariyerine Bucaspor ile adım atan Aydın, dikkat çeken bir performans sergileyerek üst liglere yükselmiştir.
Toplamda 168 lig maçında 36 gol atan Oğuz Aydın, yetenekli bir kanat oyuncusu.