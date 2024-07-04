Oğuzhan Uğur yeni formatının yayın tarihini verdi: Saygı1 konseri 18 Temmuz Perşembe günü yayınlanacak

04 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:00

Rap müzikte efsanelere imza atan Ceza’nın müzik kariyerine saygı ve minnetin bir ifadesi olarak yapılan Saygı1 konseri, 18 Temmuz Perşembe günü Oğuzhan Uğur’un yeni YouTube kanalı BabaLayka’da yayınlanacak.

SAYGI1 KONSERİ NEDİR, NEDEN YAPILDI?

Rap müziğin efsanesi olarak bilinen Ceza’nın müzik kariyerine saygı ve minnetin sembolü olarak yapılan Saygı1 konserinde rap dünyasının önde gelen isimleri; Ceza’nın Fight Kulüp, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Suspus ve Yerli Plaka gibi toplumun beğenisini kazanan şarkılarını seslendirdi.

SAYGI1 KONSERİNE KİMLER KATILDI?

Ceza ile başlayan Saygı1 konserinde Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik gibi rap dünyasının önde gelen sanatçıları sahne aldı.

SAYGI1 KONSERİNİ KİM SUNDU?

İstanbul’da düzenlenen Saygı1 konser gecesinin sunuculuğunu; Oğuzhan Uğur, Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel üstlendi.

Oğuzhan Uğur, “Meclis-i Ala” şarkısını söyledikten sonra "Hayallerimize hoş geldiniz. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın ve seni çok seviyoruz Ceza." diyerek konserin açılışını yaptı.

SAYGI1 KONSERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oğuzhan Uğur yeni formatı Saygı1’in 18 Temmuz Perşembe günü BabaLayka YouTube kanalında yayınlanacağını X (Twitter) platformunda yaptığı paylaşımla duyurdu.

SAYGI1 KONSERİNDE SAVAŞ ÇOCUKLARI UNUTULMADI

Saygı1 konser gecesinde Gazapizm, “Sabah Bastı Geceyi (Savaş Çocukları)” isimli şarkıyı seslendirmesinin ardından;

“Uzun yıllardır, sürekli savaşlarda çocukların öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu şarkı 10 seneden fazla oldu yapılalı. Bu 10 senede düşünelim ki savaşlar yüzünden ne kadar çocuk öldü.

Müziğimizin savaşı durdurmayacağını düşünüyor olabiliriz. Bir çocuğun bile ölümüne engel olduysa bir şarkı, onun daha büyük bir misyonu olamaz müzik için. Sadece bu şarkı için bile saygıyı hak ediyorsun.” açıklamasında bulundu.

SAYGI1 KONSERİ NEREDE YAPILDI?

Ceza için düzenlenen Saygı1 konser gecesi İstanbul Ora Arena’da gerçekleşti.