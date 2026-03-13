Okan Buruk cezalı mı, neden yok? Başakşehir maçında saha kenarında olamayacak

Okan Buruk Başakşehir maçında kenarda olmayınca neden olmadığı merak edildi. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park’ta RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak’ın yöneteceği karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki son performansı ve kadro durumları dikkat çekiyor. Ligde son haftalarda iyi bir seri yakalayan Başakşehir deplasmanda puan ararken, zirvede yer alan Galatasaray sahasında galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte bazı isimlerin cezaları ve kart sınırındaki oyuncular da gündemde yer aldı. Okan Buruk neden yok? İşte Okan Buruk’un Başakşehir maçında olmamasının nedeni…

Okan Buruk cezalı mı, neden yok? Başakşehir maçında saha kenarında olamayacak
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 21:55

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak. RAMS Park’ta yapılacak mücadele iki takımın bu sezonki üçüncü randevusu olacak.

Okan Buruk cezalı mı, neden yok? Başakşehir maçında saha kenarında olamayacak

OKAN BURUK NEDEN YOK, CEZALI MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Deneyimli teknik adam, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle Okan Buruk, RAMS Park’taki mücadelede kulübede bulunamayacak.

Okan Buruk cezalı mı, neden yok? Başakşehir maçında saha kenarında olamayacak

GALATASARAY'DA CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray’da Başakşehir karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza nedeniyle kadroda yer alamayacak. Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kart gören Alman futbolcu Leroy Sane, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Okan Buruk cezalı mı, neden yok? Başakşehir maçında saha kenarında olamayacak

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Abdülkerim Bardakcı da cezalı oyuncular arasında bulunuyor. Milli futbolcu, sezon içinde gördüğü dördüncü sarı kart nedeniyle Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak ve takımını yalnız bırakacak.

Okan Buruk cezalı mı, neden yok? Başakşehir maçında saha kenarında olamayacak

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 25 haftada 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip topladığı 61 puanla haftaya lider olarak girerken, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunuyor.

Okan Buruk cezalı mı, neden yok? Başakşehir maçında saha kenarında olamayacak

RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertli ekip 42 puanla ve averajla 5. sırada yer alırken, ligdeki son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve son 12 müsabakada yalnızca 1 yenilgi aldı.

