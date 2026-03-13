Okan Buruk cezalı mı, neden yok? Başakşehir maçında saha kenarında olamayacak

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak. RAMS Park’ta yapılacak mücadele iki takımın bu sezonki üçüncü randevusu olacak.

OKAN BURUK NEDEN YOK, CEZALI MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Deneyimli teknik adam, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle Okan Buruk, RAMS Park’taki mücadelede kulübede bulunamayacak.

GALATASARAY'DA CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray’da Başakşehir karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza nedeniyle kadroda yer alamayacak. Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kart gören Alman futbolcu Leroy Sane, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Abdülkerim Bardakcı da cezalı oyuncular arasında bulunuyor. Milli futbolcu, sezon içinde gördüğü dördüncü sarı kart nedeniyle Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak ve takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 25 haftada 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip topladığı 61 puanla haftaya lider olarak girerken, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunuyor.

RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertli ekip 42 puanla ve averajla 5. sırada yer alırken, ligdeki son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve son 12 müsabakada yalnızca 1 yenilgi aldı.