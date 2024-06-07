Okan Buruk'un 2024-2025 sezonunda 110 milyon TL kazanacağı iddia edildi

07 Haziran 2024 11:39 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:04

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk bugün düzenlenen törenin ardından yeni sözleşmeye imzayı attı.

Yeni sezon için başarılı teknik adam "Hedefimiz büyük; ligde yine şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Hedef 25 ve 5. yıldız. Bu bizim için çok büyük motivasyon olacak" dedi.

Sözleşmenin ardından teknik direktörün yeni sezonda ne kadar alacağı ise taraftarlar tarafından merak edildi.

OKAN BURUK NE KADAR MAAŞ ALACAK?

343 Digital'in aktardığına göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni sezonda 110 milyon TL alacağı iddia edildi.

Aktarılan bilgilere göre başarılı teknik adam 2025-2026 sezonunda ise 140 milyon TL kazanacak.

50 MİLYON ALACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un bu yıl 50 milyon TL alacağı iddia edilmişti.