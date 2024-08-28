Okan Buruk’un istifa edeceği iddia edildi! Yönetimden toplanma kararı

28 Ağustos 2024 15:23 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:26

Galatasaray Yönetimi bu akşam saat 18.00'de toplanma kararı alırken taraftarların gündeminde Okan Buruk istifa ediyor iddiaları yer aldı.

Dün akşamki Young Boys mücadelesinden yenilgi ile ayrılan sarı kırmızılılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

OKAN BURUK İSTİFA MI EDECEK SON DAKİKA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadele sonrası GS veda ederken yönetim bugün 18.00'de acil olarak toplanıyor. Ali Yüce istifasını verirken birkaç kişinin daha istifa etmesi ekleniyorken Okan Buruk iddiaları da konuşuldu.

Avrupa'dan başarısızlıkla dönülmesinin ardından istifasını yönetime sunduğu ilan edilirken Fatih Terim'in gelme ihtimali de taraftarı heyecanlandırdı.

GS AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Sarı kırmızılı ekip play off turunda Young Boys'a karşı 3-2'lik skorla mağlup olurken rövanş maçında 1-0'lık skorla yenildi. Böylece GS, Şampiyonlar Ligi'nde veda etti.