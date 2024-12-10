Okan Dericioğlu kimdir intihar mı etti? Arabasında başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

10 Aralık 2024 18:22 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 18:23

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu, aracının içerisinde başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.

Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran’ın neden öldüğü merak ediliyor

Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran’ın neden öldüğü merak ediliyor

Adapazarı​ ilçesi Karakamış Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde lüks bir aracın içinde başına poşet geçirilmiş halde bir ceset​ bulundu.

İNTİHAR MI ETTİ CİNAYET Mİ?

Yapılan inceleme sonrası şahsın, Op. Dr. Okan Dericioğlu olduğu tespit edildi.

Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği otopsi sonrası belli olacak.

OKAN DERİCİOĞLU KİMDİR?

Op. Dr. Okan Dericioğlu, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapıyordu.

Okan Dericioğlu'nun babasının şehrin tanınmış doktorlarından Ortopedi Uzmanı Orhan Dericioğlu olduğu ortaya çıktı.

Tanınmış doktorun ani ölümü kısa sürede gündem oldu.