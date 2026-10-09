Sosyal medyada son dönemin dikkat çeken soru-cevap akımlarından biri olan “OK mu NOK mu?” oyunu, farklı konulardaki durumların kabul edilebilir olup olmadığını değerlendirmeyi sağlıyor. Peki OK mu NOK mu nedir, nasıl oynanır? İşte eşler, çiftler ve arkadaşlara uygun OK mu NOK mu soruları ve örnekleri…

Özetle

HABERİN ÖZETİ "OK(Evet), NOK(Hayır) mu?" oyunu nasıl oynanır? Eşler, çiftler ve arkadaşlara uygun OK mu NOK mu soruları ve örnekleri… Sosyal medyada popüler olan "OK mu NOK mu?" oyunu, çeşitli durumların kabul edilebilirliğini değerlendirmeyi sağlayan eğlenceli bir soru-cevap etkinliğidir. Oyunda bir durum ortaya atılır ve katılımcı bu durumu "OK" (kabul edilebilir) veya "NOK" (uygun değil) olarak değerlendirir. Oyun, hazırlık gerektirmeyen ve karşılıklı sorularla oynanan bir aktivitedir. Oyun, arkadaşlar, çiftler, aile üyeleri, kardeşler veya arkadaş grupları arasında oynanabilir. Metinde arkadaş, çift, aile, günlük hayat ve kardeşler için çeşitli "OK mu NOK mu?" soru örnekleri sunulmuştur.

OK MU NOK MU NEDİR?

“OK mu NOK mu?” kişilerin karşılaştıkları çeşitli davranış ve durumları değerlendirerek bunları “OK” veya “NOK” şeklinde sınıflandırdığı eğlenceli bir soru-cevap oyunudur.

Oyunda bir durum ortaya atılır. Katılımcı, bu davranışı normal veya kabul edilebilir buluyorsa “OK”, uygun bulmuyorsa “NOK” cevabını verir. Soruların farklı konulardan seçilmesi ise oyunu daha eğlenceli hale getirir.

Sosyal medyada özellikle arkadaşlar ve çiftler arasında görülse de “OK mu NOK mu?” soruları aile üyeleriyle, kardeşlerle, iş arkadaşlarıyla veya bir arkadaş grubuyla da oynanabilir.

OK MU NOK MU NASIL OYNANIR?

OK mu NOK mu oyununda herhangi bir hazırlığa ihtiyaç bulunmuyor. Bir kişi karşısındakine belirli bir durum söyler ve bunun “OK mu, NOK mu?” olduğunu sorar.

Örneğin “Arkadaşının doğum gününü unutmak OK mu, NOK mu?” sorusu sorulabilir. Katılımcı ise kendi düşüncesine göre “OK” veya “NOK” cevabını verir.

ARKADAŞLAR İÇİN OK MU NOK MU SORULARI

Arkadaşının mesajına saatler sonra cevap vermek OK mu, NOK mu?

Arkadaşından habersiz onun fotoğrafını paylaşmak OK mu, NOK mu?

Arkadaşının sırrını başka bir arkadaşına anlatmak OK mu, NOK mu?

Buluşmaya sürekli geç kalmak OK mu, NOK mu?

Arkadaşından ödünç aldığın eşyayı zamanında geri vermeyi unutmak OK mu, NOK mu?

Bir arkadaş grubunda sürekli aynı kişinin planına uymak OK mu, NOK mu?

Arkadaşının fikrine katılmasan bile saygı göstermek OK mu, NOK mu?

ÇİFTLER İÇİN OK MU NOK MU SORULARI

Önemli bir karar almadan önce birbirine danışmak OK mu, NOK mu?

Haftada bir günü yalnızca birlikte vakit geçirmeye ayırmak OK mu, NOK mu?

Birinin arkadaşlarıyla zaman geçirmek istemesi OK mu, NOK mu?

Aile ziyaretlerine birlikte gitmek OK mu, NOK mu?

Birbirlerinin hobilerine zaman ayırması OK mu, NOK mu?

Tartışma sırasında sesini yükseltmek OK mu, NOK mu?

Kırgın olunan bir konuda sakinleşmek için biraz zaman istemek OK mu, NOK mu?

Eşinin fikrini dinlemeden karar vermek OK mu, NOK mu?

Önemli bir konuyu aile büyükleriyle paylaşmadan önce eşine danışmak OK mu, NOK mu?

AİLE İÇİN OK MU NOK MU SORULARI

Aile büyüklerini düzenli olarak aramak OK mu, NOK mu?

Kardeşinin eşyasını izin almadan kullanmak OK mu, NOK mu?

Ailece yemek yerken telefonla ilgilenmek OK mu, NOK mu?

Evde herkesin sorumluluğunu paylaşması OK mu, NOK mu?

Kardeşinle tartıştıktan sonra ilk adımı atıp konuşmak OK mu, NOK mu?

Aile ziyaretlerinde uzun süre telefonla ilgilenmek OK mu, NOK mu?

GÜNLÜK HAYATTAN OK MU NOK MU SORULARI

Kahvaltı yapmadan güne başlamak OK mu, NOK mu?

Alışverişe liste hazırlamadan çıkmak OK mu, NOK mu?

Toplu taşımada yüksek sesle telefonla konuşmak OK mu, NOK mu?

Bir yere giderken son dakikada hazırlanmaya başlamak OK mu, NOK mu?

Bir kitabı bitirmeden başka bir kitaba başlamak OK mu, NOK mu?

Hafta sonunu tamamen evde geçirmek OK mu, NOK mu?

Telefonu yemek masasında kullanmak OK mu, NOK mu?

Günün belirli bir saatini telefondan uzak geçirmek OK mu, NOK mu?

KARDEŞLER İÇİN OK MU NOK MU SORULARI

Kardeşinin odasına kapıyı çalmadan girmek OK mu, NOK mu?

Kardeşinin kıyafetini izin almadan giymek OK mu, NOK mu?

Kardeşine ders çalışırken yardımcı olmak OK mu, NOK mu?

Kardeşinle ortak bir hobi edinmek OK mu, NOK mu?

Kardeşinle aynı filmi izlemek için anlaşmak OK mu, NOK mu?

Tartıştıktan sonra barışmak için ilk adımı atmak OK mu, NOK mu?