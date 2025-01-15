Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 0-1 kilometre için zamlı fiyatlar 2025

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:38

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan %35 zam talebi sonrasında toplu taşıma bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. Milyonlarca velinin gündeminde ise okul servis ücretlerinin kaç TL olduğunu araştırdı. Yeni zamlı ücretler vatandaşın gündeminde.