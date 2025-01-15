Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 0-1 kilometre için zamlı fiyatlar 2025
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan %35 zam talebi sonrasında toplu taşıma bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. Milyonlarca velinin gündeminde ise okul servis ücretlerinin kaç TL olduğunu araştırdı. Yeni zamlı ücretler vatandaşın gündeminde.
15 Ocak Çarşamba günü yapılan toplu taşıma zammıyla beraber okul servis ücretleri de değişti. Yapılan %35 zam uygulaması 20 Ocak itibarıyla geçerli olurken okul servis ücretleri de netleşti.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2025?
Bugün uygulanan zam sonrasında okul servislerinde 0-1 kilometre için ücret 2605 TL oldu.
İBB TOPLU TAŞIMA ZAMLI FİYATLAR NE KADAR?
Zamla beraber ücretler şöyle oldu:
Tam bilet: 27 TL
Öğrenci: 13,17 TL
Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
Öğrenci abonman: 381,37 TL
Tam abonman: 2,118 TL
Minibüslerde indi bindi fiyatı 25 TL, öğrenci fiyatı 16 TL oldu. Taksilerde açılış ücreti 42 TL, kısa mesafe ise 135 TL olarak belirlendi.