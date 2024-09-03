Okul servis ücretlerine İstanbul'da %16, Ankara'da %40 ve İzmir'de %20 zam uygulandı

03 Eylül 2024 15:18 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:22

2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala binlerce öğrencinin kullanacağı servis ücretlerinin fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Veliler İstanbul, İzmir ve Ankara'da servis fiyatlarının kaç TL olduğunu araştırmaya başlarken yeni güncel ücret listesi güncellendi.

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR ZAM GELDİ, KAÇ TL OLDU 2024?

9 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının öncesinde okul servis ücretleri de zamlandı.

İstanbul'da ücretlere %16, Ankara'da %40 ve İzmir'de %20 zam uygulaması yapıldı.

İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Günhar Sınar, lastik, kasko, sigorta, tamir, akaryakıt ücretlerinden dolayı zam talep ettiklerini açıklarken UKOME %16'lık artışı uygun gördü.

0-1 kilometre servis ücreti 17 bin 379 TL olurken

1-3 kilometre 18 bin 612 TL

3-5 kilometre 20 bin 106 TL

5-7 kilometre 20 bin 961 TL

7-9 kilometre 22 bin 104 TL

9-11 kilometre 25 bin 596 TL oldu.

ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU?

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk, zammın onaylanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 16 bin 745 liraya, 13 bin 180 lira olan 3-6 kilometre ücretinin 18 bin 450 liraya, 15 bin 230 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 21 bin 320 liraya, 17 bin 720 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 24 bin 810 liraya yükseldi.

İZMİR'DE SERVİSLERE ZAM MI GELDİ 2024?

İzmir Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, %20'lik artışın İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından onaylandığını açıklarken yeni ücretler şöyle oldu:

0-3 kilometre ücreti 16 bin 560 liraya, 0-6 kilometre ücreti 20 bin 250 liraya, 0-10 kilometre ücreti 21 bin 690 liraya, 0-15 kilometre ücreti 25 bin 650 liraya, 0-20 kilometre ücreti 30 bin 780 liraya, 0-25 kilometre ücreti 34 bin 245 liraya, 0-30 kilometre ücreti 37 bin 710 liraya, 0-35 kilometre ücreti 39 bin 510 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 41 bin 940 liraya yükseldi.