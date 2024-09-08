Okullar 9 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak

08 Eylül 2024 19:59 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 20:19

İstanbul Valiliği tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde okul saatleri değiştirildi. Öğrenciler 9 Eylül Pazartesi günü okullar 10.00'da mı başlayacak sorusunun cevabını merak ediyor.

Okullarda ilk ders konusu belli oldu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 il için duyurdu

Okullarda ilk ders konusu belli oldu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 il için duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak.

İstanbul Valiliği tarafından okulların ilk gününe dair saat aralığı hakkında bir açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasının ardından öğrenciler okullar 10'da mı başlayacak sorusunun cevabını araştırıyor.

OKULLAR SAAT 10'DA MI BAŞLAYACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre okullar sadece 9 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Alınan karar ile şehirde yaşanacak trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor.

9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sabah olduğu gibi akşam da yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için okullar ilk gün 15.00'de bitecek.

İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde oluşturacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir"