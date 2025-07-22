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Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? 1. sınıflar erken başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Üç aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler, yeni eğitim yılına başlamak için hazırlık yapıyor. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri eylül ayının ilk haftasında gerçekleşecek, öğretmenler ise 1 Eylül’de mesleki çalışmalarına başlayacak.

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Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? 1. sınıflar erken başlayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 21:14

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ’nın çalışma takvimi açıklandı. Öğrenciler, yaz tatilinin ardından sınıflara dönmek için hazırlıklara başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, üç aylık yaz tatilinin ardından bu tarihte sınıfları dolduracak. ise yeni eğitim yılı öncesinde 1 Eylül’de mesleki çalışmalarına başlayacak. Eğitim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve toplamda iki dönemden oluşacak.

Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? 1. sınıflar erken başlayacak

Eğitim yılı boyunca öğrenciler, ara tatiller ve resmi tatillerle dinlenme fırsatı bulacak. İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025, yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026, ikinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? 1. sınıflar erken başlayacak

1. SINIFLARIN OKULU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Genel eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül 2025’te tüm öğrenciler için resmi olarak başlayacak. Uyum eğitimleri, öğrencilerin okul ortamına alışmalarını ve eğitim sürecine daha rahat bir başlangıç yapmaları amacıyla planlandı.

Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? 1. sınıflar erken başlayacak

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Bu nedenle velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak ağustos ayı ortasında tamamlanacak. İlkokul 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin şube ve öğretmen atamaları da bu dönemde belirlenecek.

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