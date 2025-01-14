Okullar ne zaman ara tatile girecek? 4 Nisan'da bitiyor

14 Ocak 2025 00:31 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 00:33

MEB 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşti. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025'te başlayıp 31 Ocak 2025'te sona erecek. İkinci dönem ara tatil tarihleri de belli oldu. Öğrenciler ve veliler, bu tarihleri dikkate alarak tatil planlarını yapabilir.

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Milli Eğitim Bakanlığı​'nın (MEB) açıkladığı eğitim öğretim takvimi doğrultusunda, öğrenciler ve veliler, tatil​ tarihlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

OKULLAR​ NE ZAMAN ARA TATİLE GİRİYOR?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ilk ara tatil, Kasım ayında yapıldı ve 9 gün sürdü. İkinci dönem ara tatili ise Mart ayının sonunda gerçekleşecek.

Bu ara tatil, 31 Mart 2025​ Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu dönem, öğrenciler için hem dinlenme hem de eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak.

İkinci dönem ara tatili, bahar aylarında gelmesiyle, öğrenciler için daha keyifli ve enerjik bir dinlenme süreci olacak. Bu tatil, yılın ilk yarısındaki yorgunluğu atmak ve ikinci döneme daha dinamik başlamak için önemli bir fırsat sağlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN 15 TATİLE GİRECEK?

Yarıyıl tatili, yani 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Bu süreçte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak tatil dönemine girecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR BU HAFTA MI KAPANIYOR?

Okulların kapanış tarihi, MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre belirlenmiştir. Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025'te başlayacak. Böylelikle bu hafta Cuma günü son kez ders işlenecektir.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar, yarıyıl tatili için 20 Ocak 2025'te kapanacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2025'te başlayacak.