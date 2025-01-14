Okullar ne zaman tatil 2025? 15 tatile kısa süre kaldı

14 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:41

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ve öğretim yılının tatil günleri duyurulmuştu. Öğrencilerin gündeminde ise okulların tatil olacağı zaman yer aldı. Karne aldıktan sonra 15 tatil başlayacak ve ikinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.

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Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim​ ve öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin heyecanla beklediği tatil​ günlerine kısa süre kaldı. Karneler alındıktan sonra 15 gün boyunca öğrenciler dinlenecek ve tatil yapacak.

Karnelerin dağıtılacağı gün de MEB takviminde yer aldı.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL 2025?

2025 yılında birinci dönem 17 Ocak tarihinde başlayacak. Cuma günü son ders sonrasında hafta sonunun birleşmesiyle beraber 15 tatil süreci başlayacak.

MEB takvimine göre tatil20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü bitecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi - 20 Haziran aralığında olacak.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ

3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem sonrasında öğrenciler 1 hafta tatil yapacak. 31 Mart'ta başlayan tatil 4 Nisan Cuma günü bitecek. Böylece öğrenciler ikinci yarıyıl da 1 haftalık tatil yapmış olacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2025?

2025 yılı takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ilk dönem karnelerini 17 Ocak 2025 Cuma günü alacak. Karnelerin verilme saati okuldan okula değişiklik gösterebiliyor.