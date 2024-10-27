Okullar yarım gün tatil olacak! 28 Ekim’de üniversiteler tatil mi?

27 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:40

Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala öğrenciler ve çalışanlar 28 ve 29 Ekim tarihlerinde tatil olup olmayacağını merak ediyor. 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve üniversitelerin tatil durumu netlik kazandı. Özellikle de 28 Ekim üniversiteler tatil mi olacak büyük bir merak konusu.

Cumhuriyet Bayramı​ coşkusu yaklaşırken 28 Ekim’in yarım gün tatil​ olup olmayacağı sorusu gündemde.

Öğrenciler ve kamu çalışanları için resmi tatil​ planları şekillenirken, üniversitelerde derslerin durumu merak konusu oldu.

29 Ekim’de kamu kurumları ve bankalar da kapalı olacak. Üniversitelerin 28-29 Ekim 2024 tarihlerinde tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

28 EKİM’DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim​'de okulların tatil olup olmadığı sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelere göre 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlıyor.

Okullar ve üniversitelerde dersler öğlene kadar devam edecek, ardından öğrenciler ve öğretmenler yarım gün tatil yapacak. Üniversiteler de aynı uygulamaya tabi olup, öğleden sonra ders yapılmayacak.

Fakat 28-29 Ekim tatili üniversitelerdeki ders programları sabah ve akşam saatlerine göre farklılık gösterebiliyor.

29 EKİM​ TATİLİ KAÇ GÜN? KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

29 Ekim’de tüm kamu kurumları kapalı olacak. Bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri ve diğer devlet daireleri hizmet vermeyecek.

Aynı şekilde belediye hizmetleri dışında eczaneler ve hastaneler haricindeki kamuya bağlı kuruluşlar da kapalı olacak.

Cumhuriyet Bayramı’nın 29 Ekim’e denk gelmesiyle birlikte 28 Ekim Pazartesi yarın gün ve 29 Ekim Salı tam gün olarak tüm ülkede resmi tatil olacak ve kamu çalışanları için mesai yapılmayacak.

Kamu kurumları ve devlet daireleri 30 Ekim Çarşamba günü normal çalışma düzenine geri dönecek.

ÖZEL SEKTÖRDE 29 EKİM TATİL Mİ?

Özel sektörde 28 Ekim yarım gün olarak kabul edilecek. Çalışanlar 28 Ekim 2024'te öğleden sonra tatil yapabilecek. 29 Ekim ise tam gün tatil olarak uygulanacak.

Resmi tatiller iş yerlerine göre değişiklik gösterebileceği için çalışanların iş yerlerinden bilgi alması gerekecek. Özel sektörde çalışanlar 29 Ekim'de tam gün, 28 Ekim günü yarım gün çalışacakları için ek mesai ücreti alabilecek.