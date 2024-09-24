Okullarda birinci ara tatil 11-15 Kasım 2024'te düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Eylül 2024 08:46 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:12

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler kasım ara tatilin ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre birinci ara tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu.

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Okullarda ilk zil 9 Eylül 2024 Pazartesi günü çaldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler ve velileri kasım ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapıldı ve takvim paylaşıldı. KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024-2025? MEB tarafından yayımlanan takvime göre ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacaklar. BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR 2025? Okullarda birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 20-31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatili yapacak. İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran'da sona erecek. Nisan ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlgili Haberler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kalkıp kalkmayacağı hakkında konuştu