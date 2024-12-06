Okullarda forma zorunluluğu kalktı mı? Kıyafet yönetmeliği değişti

06 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. Bu düzenlemelerle birlikte okul kıyafetleri ve forma zorunluluğu hakkında tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OKULLARDA FORMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Kılık ve kıyafet yönetmeliğine göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurullarının önerisi ve okul müdürlüğünün kararı ile belirlenecek. Bu süreçte; özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı detaylar belirtilmeden karar alınacak.

OKUL KIYAFETLERİ NE KADAR SÜREYLE KULLANILACAK?

Yeni belirlenen okul kıyafetleri, okulların internet sitelerinde yayımlanacak ve 4 eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilemeyecek. Ayrıca, kıyafet değişikliği durumunda, sınıf seviyesindeki öğrenciler mevcut kıyafetlerini bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar kullanmaya devam edebilecek.

ÖZEL GÜNLERDE KIYAFET ALIMI ZORUNLU MU?

Yönetmelik kapsamında, özel günlerde ya da kutlamalarda velilere ek maliyet oluşturacak kıyafet alımı zorunluluğu getirilmeyecek. Ayrıca, okul-aile birliklerinin kıyafet satışı konusundaki faaliyetlerinde serbest rekabet şartlarına uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.