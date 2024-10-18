Okullardaki ders saati planlamasındaki değişiklik gündemde

18 Ekim 2024 08:46 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:48

Okullarda ders saatlerinin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kış saatinin geri gelmesine yönelik taleplerin ardından valiliklere okulların başlama ve bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi.

Valiliklere gönderilen genelgede ders saati uygulaması ile ilgili detaylara yer verilerek okullardaki ders saatleri planlanırken, gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret edildi.

DERS SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede, mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

OKUL SAATLERİ NASIL OLACAK?

Okullardaki ders saatleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak valilikler tarafından karar verilen okul saatlerinin il bazında değişiklik göstereceği tahmin ediliyor.

OKUL SAATLERİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Valiliklere gönderilen genelgede, mevcut ileri saat uygulamasının devam ettirileceği ve bu sayede okullarda ders saatlerinin daha verimli bir şekilde düzenlenmesinin amaçlandığı aktarıldı. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatleri göz önünde bulundurularak, okul saatlerinin il bazlı olarak belirlenmesi gerektiği belirtildi.