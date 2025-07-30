Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Geri sayım devam ediyor

Yaklaşık 79 günlük yaz tatilinde okulların açılış tarihi, tatil rotalarını planlayan velilerin araştırma konusu haline geldi.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, bir hafta erken ders başı yapacak.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Bu kapsamda 20 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili 7 Eylül Pazar günü sona ermiş olacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

2025-26 eğitim öğretim yılı için okulların açılacağı tarih 8 Eylül 2025 Pazartesi olarak belirlenmişti.

Bugün 30 Haziran olduğuna göre, okulların açılmasına 70 gün kalmış oluyor.

1-5 Eylül tarihlerinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum eğitimleriyle ders başı yapacak.

Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları da 1 Eylül’de başlayacak.

Yeni dönemin başlamasının ardından birinci dönem 16 Ocak 2026’da sona erecek, ayrıca 10 ile 14 Kasım tarihlerinde de ara tatil yapılacak.