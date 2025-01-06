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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 15 tatilin tarihi merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 00:36 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 00:52
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 15 tatilin tarihi merak ediliyor

Tatile çıkmak isteyen öğrenciler ve velileri 15 tatilin başlayacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala tatil tarihleri Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

2025 ara tatili için tarih araştırmaları hız kazandı.

15 gün tatil​ yapıp dinlenmek isteyen öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı  eğitim takvimine çevirdi.

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 15 tatilin tarihi merak ediliyor - 1. Resim

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı.

Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla tamamlanacak.

Bugün itibariyle okulların kapanmasına 12 gün kaldı.

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 15 tatilin tarihi merak ediliyor - 2. Resim

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatil 31 Ocak 2025 Cuma resmi olarak sona erecek.

İkinci dönem ise hafta sonunun ardından 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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