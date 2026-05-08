Eğitim öğretim yılının son haftalarına yaklaşılırken öğrenciler ve veliler gözünü yaz tatili takvimine çevirdi. İkinci dönemin tamamlanmasına sayılı haftalar kala karne günü, okulların kapanacağı tarih ve yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ Okulların yaz tatili ne zaman? Ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alıp yaz tatiline başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okulların kapanacağı tarih 26 Haziran 2026. Karne günü 26 Haziran 2026 Cuma olacak. Takdir, teşekkür ve onur belgeleri de 26 Haziran'da sahiplerine teslim edilecek. Karne dağıtım saatleri okul yönetimlerinin planlamasına göre farklılık gösterebilir.

OKULLARIN YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, belirlenen resmi takvime göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için son ders zili bu tarihte çalacak ve eğitim maratonu tamamlanacak. Böylece milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline aynı gün başlayacak.

Mayıs ayıyla birlikte ikinci dönemde son düzlüğe girilmiş durumda. Öğrenciler sınavlarını tamamlarken okullarda karne hazırlıkları da başladı. Son günlerde eğitim gündeminde öne çıkan paylaşımlar ve yapılan bilgilendirmelerde, takvimde herhangi bir değişiklik beklentisinin bulunmadığı vurgulanıyor. Eğitim öğretim sürecinin planlandığı şekilde tamamlanması öngörülüyor.

KARNELER HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

Karne heyecanı bu yıl 26 Haziran 2026 Cuma günü yaşanacak. Öğrenciler ikinci dönem boyunca gösterdikleri akademik performansın karşılığını alacak ve aynı gün başarı belgeleriyle birlikte yaz tatiline çıkacak. Takdir, teşekkür ve onur belgeleri de bu tarihte sahiplerine teslim edilecek.

Karne dağıtım saatleri okul yönetimlerinin planlamasına göre farklılık gösterebilse de genel uygulamada sabah saatlerinde tören düzenleniyor. Pek çok okulda karne teslim sürecinin sabah 09.00 ile 11.00 arasında tamamlanması bekleniyor. Öğrencilerin karne günü okul yönetimlerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.