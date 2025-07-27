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 | Hüseyin Bahcivan

Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Shakhtar Donetsk maçının sonucu büyük oldu

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gideceğine dair iddialar ortaya atıldı. İddialara göre kötü sonuçların ardından Beşiktaş yönetimi Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmak istiyor. Taraftarlar tarafından Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan gidecek mi, yeni teknik direktör kim olacak soruları gündeme geldi.

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Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Shakhtar Donetsk maçının sonucu büyük oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 19:35

geçtiğimiz günlerde 'nin 2. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Arda Turan liderliğindeki Ukrayna ekibi ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 4-2 mağlubiyet ile ayrılan siyah-beyazlıların Avrupa Ligi yolundaki şansı oldukça zorlaştı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada taraftarın yoğun eleştirisine maruz kalan Beşiktaş Teknik Direktörü 'in gideceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Taraftarlar tarafından Ole Gunnar Solskjaer gidecek mi, Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak sorularının cevapları merak ediliyor.

Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Shakhtar Donetsk maçının sonucu büyük oldu

OLE GUNNAR SOLSKJAER GİDECEK Mİ?

RMC Sport'un haberine göre Beşiktaş yönetimi Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin yeni için arayışa başladığı vurgulandı.

Konuyla ilgili ise resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde durumun netlik kazanması bekleniyor.

Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Shakhtar Donetsk maçının sonucu büyük oldu

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı ile ilgili henüz bir iddia bulunmuyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı yönetim tarafından bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#teknik direktör
#shakhtar donetsk
#Ole Gunnar Solskjaer
#Ayırılma
#Yeni Teknik Direktör
#Aktüel
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