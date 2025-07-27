Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Shakhtar Donetsk maçının sonucu büyük oldu

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nin 2. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Arda Turan liderliğindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 4-2 mağlubiyet ile ayrılan siyah-beyazlıların Avrupa Ligi yolundaki şansı oldukça zorlaştı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada taraftarın yoğun eleştirisine maruz kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in gideceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Taraftarlar tarafından Ole Gunnar Solskjaer gidecek mi, Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak sorularının cevapları merak ediliyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER GİDECEK Mİ?

RMC Sport'un haberine göre Beşiktaş yönetimi Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin yeni teknik direktör için arayışa başladığı vurgulandı.

Konuyla ilgili ise resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde durumun netlik kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı ile ilgili henüz bir iddia bulunmuyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı yönetim tarafından bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.