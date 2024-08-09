Olimpiyat maçının ardından Türkiye'nin dünya voleybol sıralaması netleşti
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:14
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları 8 Ağustos tarihinde oynadığı yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Türkiye'nin dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı gündem oldu.
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nın da kadınlar voleybol yarı final karşılaşmaları 8 Ağustos tarihinde oynandı.
Karşılaşmada Kadın A Milli Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 yenildi.
Maçın ardından vatandaşlar tarafından Türkiye'nin dünya voleybol sıralamasında kaçıncı olduğu merak edildi.
TÜRKİYE DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol sıralamasında 4. sırada yer alıyor.
İşte ilk 10'da yer alan ülkeler ve puanları:
- İtalya - 428.53
- Brezilya - 400.63
- ABD - 370.77
- Türkiye - 359.07
- Çin - 350.30
- Polonya - 349.75
- Japonya - 325.18
- Kanada - 284.76
- Hollanda - 283.99
- Sırbistan - 280.42
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLARDAN ELENDİ Mİ?
2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 kaybeden Filenin Sultanları, Brezilya ile üçüncülük maçı oynayacak.
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANDI MI?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncülük karşılaşmasında Brezilya'yı yenerse bronz madalya kazanacak.
Kaynak: TGRT HABER