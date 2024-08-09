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Olimpiyat maçının ardından Türkiye'nin dünya voleybol sıralaması netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:14
Olimpiyat maçının ardından Türkiye&#039;nin dünya voleybol sıralaması netleşti

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları 8 Ağustos tarihinde oynadığı yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Türkiye'nin dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı gündem oldu.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nın da kadınlar voleybol yarı final karşılaşmaları 8 Ağustos tarihinde oynandı.

Karşılaşmada Kadın A Milli Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 yenildi.

Maçın ardından vatandaşlar tarafından Türkiye'nin dünya voleybol sıralamasında kaçıncı olduğu merak edildi.

Olimpiyat maçının ardından Türkiye'nin dünya voleybol sıralaması netleşti - 1. Resim

TÜRKİYE DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol sıralamasında 4. sırada yer alıyor.

İşte ilk 10'da yer alan ülkeler ve puanları:

  1. İtalya - 428.53
  2. Brezilya - 400.63
  3. ABD - 370.77
  4. Türkiye - 359.07
  5. Çin - 350.30
  6. Polonya - 349.75
  7. Japonya - 325.18
  8. Kanada - 284.76
  9. Hollanda - 283.99
  10. Sırbistan - 280.42

Olimpiyat maçının ardından Türkiye'nin dünya voleybol sıralaması netleşti - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLARDAN ELENDİ Mİ?

2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 kaybeden Filenin Sultanları, Brezilya ile üçüncülük maçı oynayacak.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANDI MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncülük karşılaşmasında Brezilya'yı yenerse bronz madalya kazanacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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