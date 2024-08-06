Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor
Türkiye - Çin voleybol maçı bugün oynanıyor. Paris Olimpiyatları'nda Hollanda'yı 3-2, ikinci maçında ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 skorla mağlup eden Filenin Sultanları'nın beklenen karşılaşmasına dakikalar kala hangi kanalda ve Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman araştırmaya başladı. Maç, South Arena’da oynanacak.
Filenin Sultanları bugün Olimpiyat Oyunları'nda Çin ile karşı karşıya gelecekken mücadeleyi takip etmek isteyenler saat kaçta başladığını ve maç kadrosunu araştırmaya başladı.
TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmeye devam ederken 6 Ağustos günü Çin ile karşılaşacak. 10.00'da başlayacak olan maça kısa süre kaldı.
Grup aşamasının son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan takımımız gruptan 5 puan ile ikinci oldu.
TÜRKİYE FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
6 Ağustos günü 10.00'da başlayacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde rakibini yenmesi halinde yarı finali 8 Ağustos günü oynayacakken bronz madalya maçı 10 Ağustos, altın madalya maçı 11 Ağustos'ta gerçekleşecek.
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Beyza Arıcı.