Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanışı bugün Google Doodle oldu

Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanışı bugün Google Doodle oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
08 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:56
Olimpiyat Oyunları&#039;nda Spor Tırmanışı bugün Google Doodle oldu

8 Ağustos günü Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanış Google arama motoru üzerinde Doodle olurken olimpiyatlarda tırmanış yarışları ne zaman başlayacak, program nedir merak konusu oldu.

Bugün arama motoru olan Google'da yer alan görsel kullanıcıların dikkatini çekerken Olimpiyat Oyunları'nda tırmanış maçlarının oynanacağı tarih de gündeme geldi.

26 Temmuz'da başlayan organizasyonda müsabakalar devam ederken tırmanış branşı da yakından takip ediliyor.

GOOGLE DOODLE NEDİR, NEDEN FARKLI?

Bugün Google Doodle'da Paris Olimpiyatları'nda Spor Tırmanışı yer aldı.

Tırmanış sporuna dikkat çekmek amacıyla Doodle'da olurken tırmanış sporunda müsabakalar da devam ediyor.

8 AĞUSTOS OLİMPİYAT TIRMANIŞ MAÇ TAKVİMİ VE PROGRAMI

8 Ağustos

10:00 – Kadınlar Boulder & Lead yarı final, Lead

12:35 – Erkekler Hız (Speed) çeyrek finalleri

12:46 – Erkekler Hız (Speed) yarı finalleri

12:55 – Erkekler Hız (Speed) finalleri

Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanışı bugün Google Doodle oldu - 1. Resim

9 Ağustos

10:15 – Erkekler Boulder & Lead final, Boulder • Sonuçlar

12:35 – Erkekler Boulder & Lead final, Lead • Sonuçlar

10 Ağustos

10:15 – Kadınlar Boulder & Lead final, Boulder • Sonuçlar

12:35 – Kadınlar Boulder & Lead final, Lead • Sonuçlar

OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

26 Temmuz günü başlayan organizasyon Paris'te düzenlenirken 33. Yaz Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos tarihinde sona erecek.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...