Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanışı bugün Google Doodle oldu
8 Ağustos günü Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanış Google arama motoru üzerinde Doodle olurken olimpiyatlarda tırmanış yarışları ne zaman başlayacak, program nedir merak konusu oldu.
Bugün arama motoru olan Google'da yer alan görsel kullanıcıların dikkatini çekerken Olimpiyat Oyunları'nda tırmanış maçlarının oynanacağı tarih de gündeme geldi.
26 Temmuz'da başlayan organizasyonda müsabakalar devam ederken tırmanış branşı da yakından takip ediliyor.
GOOGLE DOODLE NEDİR, NEDEN FARKLI?
Bugün Google Doodle'da Paris Olimpiyatları'nda Spor Tırmanışı yer aldı.
Tırmanış sporuna dikkat çekmek amacıyla Doodle'da olurken tırmanış sporunda müsabakalar da devam ediyor.
8 AĞUSTOS OLİMPİYAT TIRMANIŞ MAÇ TAKVİMİ VE PROGRAMI
8 Ağustos
10:00 – Kadınlar Boulder & Lead yarı final, Lead
12:35 – Erkekler Hız (Speed) çeyrek finalleri
12:46 – Erkekler Hız (Speed) yarı finalleri
12:55 – Erkekler Hız (Speed) finalleri
9 Ağustos
10:15 – Erkekler Boulder & Lead final, Boulder • Sonuçlar
12:35 – Erkekler Boulder & Lead final, Lead • Sonuçlar
10 Ağustos
10:15 – Kadınlar Boulder & Lead final, Boulder • Sonuçlar
12:35 – Kadınlar Boulder & Lead final, Lead • Sonuçlar
OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?
26 Temmuz günü başlayan organizasyon Paris'te düzenlenirken 33. Yaz Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos tarihinde sona erecek.