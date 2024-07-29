Olimpiyat Oyunları'nda yüzücü Kuzey Tunçelli, Türkiye rekorunu kırdı

29 Temmuz 2024 13:37 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:38

Paris Olimpiyatları'nda diplomatik kriz! Güney Korelileri Kuzey Koreli diye tanıttılar

Paris Olimpiyatları'nda diplomatik kriz! Güney Korelileri Kuzey Koreli diye tanıttılar

800 Metre Serbest Stil Elemeleri'nde Fenerbahçe sporcusu olan Kuzey Tunçelli bugün mücadele ederken rekor kırdı. Gündeme gelen sporcunun nereli olduğu da gündeme geldi.

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 2007 tarihinde doğan isim Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu.

2024 senesinde Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazanarak adından söz ettiren isim, 2023 Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü olarak başarı yakaladı.

2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci olmasının ardından 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 m serbestte finale çıktı.

2024 Olimpiyatları'nda Antrenörü Milli Takım Teknik Direktörümüz Aykut Çelik olacak.

KUZEY TUNÇELLİ OLİMPİYAT YARIŞI SONUCU

800 Metre Serbest Stil Elemeleri'ne çıkan sporcu, elemelerde kendi serisinde 7:47.29 ile yüzerek Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Toplamda dört seride 31 sporcu arasındaki en iyi 8 dereceyi yapanlar ise finalde yüzecek.