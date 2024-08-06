Olimpiyat sporcusu Yasmani Copello Escobar, Temmuz 2015'te 400 m engelli Türkiye rekorunu kırdı

06 Ağustos 2024 08:56 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:10

6 Ağustos günü Yaz Olimpiyatları'nda yarışacak olan Yasmani Copello Escobar, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya kazanırken adından söz ettirmeye devam ediyor.

YASMANİ COPELLO ESCOBAR KİMDİR, NERELİ?

15 Nisan 1987 tarihinde doğan sporcu, engelli koşucusu olurken ENKA SK bünyesinde kariyerine devam ediyor. Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırarken 2 hafta sonra rekoru 49.39'a çekmeyi başardı.

Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası serilerinde 48.89 koşarak başarısına devam ederken yarı finalde 48.46 ile tekrardan rekor kırdı.

2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde olan isim, eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61'le geçen Copello, finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyayı kazandı.

YASMANİ COPELLO TÜRK MÜ?

Yasmani Copello, Küba asıllı Türk engelli koşucusu olarak kariyerini sürdürüyor. Türkiye rekorlarına devam eden sporcu son şampiyon unvanı ile gittiği 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 47.81 koşan sporcu, rekor derecesiyle bu kez gümüş madalya kazandı. Fenerbahçe atletizm takımı sporcusu olmasının ardından ENKA SK'ya transfer oldu.