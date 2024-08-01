Olimpiyatlarda atıcılık branşında Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç Kıdemli Başçavuş olarak görevini sürdürmekte

01 Ağustos 2024 08:30 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:13

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşı karşıya gelen Yusuf Dikeç, Sırp rakibinin dikkat çeken ekipmanına rağmen gözlükle yaptığı atışla finalin galibi oldu.

YUSUF DİKEÇ’İN GÖREVİ VE MESLEĞİ NE?

Jandarma Gücü Spor Kulübü sporcusu olan Yusuf Dikeç, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.

YUSUF DİKEÇ KAÇ YAŞINDA?

Olimpiyatlarda Türkiye’ye atıcılık dalında ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç, 51 yaşındadır.

YUSUF DİKEÇ NERELİ?

10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yusuf Dikeç aslen Kahramanmaraşlı’dır.

ELON MUSK, ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ YUSUF DİKEÇ'İ TEBRİK ETTİ

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç tarzı ve duruşu ile dünyada büyük ilgi çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğrafının ardından Tesla, X (eski adıyla Twitter) ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Ekipmansız ve bir elini cebinde atış yapan milli sporcumuzun görüntüleri yabancı basında da gündem oldu.

Normalde olimpiyatlarda atıcılar bulanıklığı önlemek için lens, koruyucu gözlük ve kulak koruyucu gibi ekipmanlar kullanıyor.

Ancak milli sporcumuz sadece kulak tıkacı ve normal bir gözlük tercih etti.

Yabancı basınların milli sporcumuz ile ilgili yaptığı haberlerin başlıkları ise şunlar:

New Straits Times: Türk atıcı olimpiyatlardaki "aura"sıyla viral oldu

USA Today: Türkiye'nin olimpiyatlarda sınırlı ekipmanla gümüş madalya kazanan atıcısı viral oldu

Hindustan Times: Türkiye'nin Olimpiyat atıcısı, rahat havasıyla şu anda X'teki en popüler konu