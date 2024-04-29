Olimpiyatlarda bir dünya şampiyonu! Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 14:38 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:59

Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Buse Tosun Çavuşoğlu, 5 Aralık 1995 yılında İzmir’de doğdu. 29 yaşında olan sporcu, 1.73 boyunda ve 63 kilo. Üniversite eğitimini Bartın Üniversite’sinde alan Çavuşoğlu Yalova Çiftlikköy Belediyesi Spor Kulübüne üyedir.

2021 yılında Serkan Çavuşoğluyla evlendi.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KARİYERİ

Serbest tarzda 68 ve 72 kiloda kariyerini sürdüren sporcu, 2016 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

2018 yılında Rusya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Aynı yıl yapılan U23 Güreş Şampiyonası’nda altın madalya sahibi oldu.

Romanya’da düzenlenen şampiyonada dünya U23 şampiyonu oldu.

2020 yılında yapılan Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Bulgar rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.

2021 yılında Norveç’te yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Bu şampiyonada Fransız rakibiyle sakatlığı sebebiyle mücadele edemedi. Galip sayılıp bronz madalya sahibi oldu.

Macaristan’da 2022 yılında düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya almaya hak kazandı.

Aynı yıl Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Konya’da gerçekleştirilen 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycanlı rakibini 5-0 yenerek altın madalyaya ulaştı.

2023 yılında Hırvatistan’da yapılan 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Aynı yıl Sırbistan’da yapılan 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Moğol rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Romanya’da 2024 yılında düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Ukraynalı rakibini 5-2 yenip altın madalyanın sahibi oldu.

2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı.