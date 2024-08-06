Olimpiyatlarda Çin maçında sakatlanan Cansu Özbay'ın yarı finalde oynayıp oynamama durumu netleşmedi

06 Ağustos 2024 14:23 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:36

6 Ağustos günü oynanan Türkiye - Çin maçında galip olmamızın ardından yarı finale çıktık.

Sakatlanarak oyundan çıkan Cansu Özbay'ın yarı finalde forma giyme durumu ise sporseverlerin gündeminde yer aldı.

CANSU ÖZBAY YARI FİNAL MAÇINDA VAR MI, OYNAYACAK MI?

Çin maçının ikinci setinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cansu Özbay'ın sakatlık durumu hakkında net bir açıklama henüz gelmezken yarı finalde olup olmayacağı belli olmadı.

Sakatlığın ardından oyuna Elif Şahin dahil olmuştu.

Kaptan Eda Erdem, takım arkadaşının sakatlığı ile ilgili maç sonrasında şu sözleri söyledi:

"Şu an hiçbir şey bilmiyorum ama çok ağrısı oldu. Çok üzülerek saha kenarına geldi. Muhtemelen hemen tetkikler yapılıp duruma bakılacak. 8'inde sanırım maç, 1.5 gün gibi bir süre var. İnanıyorum o da sahada olmak ve takıma yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapacak."

Daniele Santarelli ise maç sonrası açıklamasında Cansu'nun ayağındaki problemden ötürü bir aydır sadece bir saat antrenmanların bir parçası olabildiğini belirtti.

OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA KADRODA KİMLER VAR?

2024 Paris Olimpiyatları'nda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Beyza Arıcı takımımızı temsil ediyor.