Olimpiyatlarda Filenin Sultanları yarın İtalya ile yarı final maçına çıkacak
2024 yılında Paris'te gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ederken dün Çin ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı finale yükselirken maçı ne zaman, saat kaçta merak konusu oldu.
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Yaz Olimpiyatları'nda heyecan sürerken Çin'i mağlup etmemizin ardından voleybol takımımız yarı finale çıktı. Sırbistan - İtalya maçı sonrası rakibimizin kim olacağı da heyecanla bekleniyordu.
Yarı finalde İtalya ile mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın maç programına göre bugün karşılaşması bulunmuyor.
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 7 AĞUSTOS?
7 Ağustos günü Olimpiyat voleybol maç takvimine göre mücadele bulunmazken takımımız İtalya ile yarı finalde yarışacak.
TÜRKİYE - İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çeyrek finalde Çin'i yenerek bir üst tura çıkan Filenin Sultanları, İtalya ile yarı finalde karşılaşırken maç, 8 Ağustos günü oynanacakken 21.00'de başlayacak. C Grubu'nda da rakibimiz olan İtalya'a 3-0 mğalup olmuştuk.
Dün İtalya ile Sırbistan karşılaşırken galibiyeti getiren set sayıları şöyle oldu: 26-24, 25-20 ve 25-20.