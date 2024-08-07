Olimpiyatlarda Filenin Sultanları yarın İtalya ile yarı final maçına çıkacak

07 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:59

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Yaz Olimpiyatları'nda heyecan sürerken Çin'i mağlup etmemizin ardından voleybol takımımız yarı finale çıktı. Sırbistan - İtalya maçı sonrası rakibimizin kim olacağı da heyecanla bekleniyordu.

Yarı finalde İtalya ile mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın maç programına göre bugün karşılaşması bulunmuyor.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 7 AĞUSTOS?

7 Ağustos günü Olimpiyat voleybol maç takvimine göre mücadele bulunmazken takımımız İtalya ile yarı finalde yarışacak.

TÜRKİYE - İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çeyrek finalde Çin'i yenerek bir üst tura çıkan Filenin Sultanları, İtalya ile yarı finalde karşılaşırken maç, 8 Ağustos günü oynanacakken 21.00'de başlayacak. C Grubu'nda da rakibimiz olan İtalya'a 3-0 mğalup olmuştuk.

Dün İtalya ile Sırbistan karşılaşırken galibiyeti getiren set sayıları şöyle oldu: 26-24, 25-20 ve 25-20.