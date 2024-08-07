Olimpiyatlarda milli tekvandocu Merve Kavurat son 16 turuna kaldı! Bugün madalya kazanabilir
2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin 7 Ağustos programı belli oldu. Milli tekvandocu Merve Kavurat bugün kadınlar 49 kiloda son 16 turuna çıkacak. Temsilcimizin bugün madalya alma şansı bulunuyor.
Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsilcilerimizin 7 Ağustos maç takvimi belli oldu.
Yayınlanan takvime göre milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat'ın kadınlar 49 kiloda madalya şansı bulunuyor.
MİLLİ TEKVANDOCU MERVE DİNÇEL KAVURAT KİMDİR?
Merve Dinçel Kavurat, 22 Ekim 1999 yılında dünyaya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yer alan milli tekvandocu 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
1,70 boyunda olan Merve Dinçel Kavurat 2023 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda da kadınlar 49 kiloda finalde İspanyol rakibi Adriana Cerezo'yu 2-1 yenerek altın madalya aldı.
MERVE DİNCEL KAVURAT KAÇ YAŞINDA?
22 Ekim 1999 yılında doğan Merve Dinçel Kavurat, 2024 yılı Ağustos ayı itibariyle 24 yaşındadır.
MERVE DİNCEL KAVURAT OLİMPİYAT MAÇI NE ZAMAN?
Milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat bugün son 16 turunda Türkiye saati ile 13.25'te İtalyan rakibi Ilenia Elisabetta Matonti ile karşılaşacak.