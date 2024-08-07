Olimpiyatlar'da yarışacak olan Taha Akgül, 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya aldı

07 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:56

Bu yıl Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda mücadeleler devam ederken serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi edecek olan milli sporcu Taha Akgül'ün Sivas'ın neresinden, hangi köyünden olduğu ise gündeme geldi.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta doğan isim olimpiyatlarda serbest stil 125 kiloda mücadele ediyorken Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde çalışıyor.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezunu olan Akgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisansını tamamladı.

10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırdı.

EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenen Akgül, "Eşim kendi ülkesinde. Kafam bir yandan da orada. İster istemez orayı da maçımı da düşünüyorum. Zor süreç, duaya ihtiyacım olacak. Heyecanımız aslında iki katına çıktı. Bizim için bebek süreci yaklaşıyor. İnşallah olimpiyattan sonra sağlıklı, sıhhatli, bereketiyle gelir, çifte sevinç yaşarız. İnşallah madalyayı boynuna takmak nasip olur." sözleri ile bebek beklediklerini duyurdu.

TAHA AKGÜL OLİMPİYATLARDA VAR MI?

2024 yılında Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda yer alan sporcu 125 kiloda yarışırken 9 Ağustos'ta maça çıkacak.

TAHA AKGÜL'ÜN BAŞARILARI VE MADALYALARI

3 defa dünya, 11 kez Avrupa şampiyonu olan isim 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya aldı.

2016 senesinden beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanı olarak görev alıyor.