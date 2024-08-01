Olimpiyatlar’da yer alan Simone Biles, 16 yaşında iki Dünya şampiyonası altın madalyası kazandı

01 Ağustos 2024 20:42 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 20:48

4 defa Olimpiyat şampiyonu olan jimnastikçi, olimpiyatta ilk performansını 28 Temmuz'da yapmıştı.

Birçok sanatçının tribünde izlediği sporcu 2020 Olimpiyatları'na katılamamıştı.

SİMONE BİLES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

14 Mart 1997 tarihinde ABD'de doğan jimnastikçi, 2013 senesinde 16 yaşında iken 2 Dünya şampiyonası altın madalyası kazandı.

2014 ve 2015 senesinde aldığı madalyalar ile adından söz ettirirken 2016 yılında Rio de Janeiro'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın 1 bronz madalya kazandı.