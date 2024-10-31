Ölümcül E.Coli virüsünün bulaşma yolları merak edildi

31 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:03

ABD sağlık yetkilileri McDonald’s restoranlarında kullanılan bir taze doğranmış soğanların E.Coli (koli basili) virüsüne sebep olmasının ardından bu virüsün bulaşma yolları merak edildi.

McDonald’s restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle 90 kişi hastalandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay koli basili virüsüyle ilgili aramaları artırdı.

E.COLİ (KOLİ BASİLİ) NEDİR?

Enterobacteriaceae familyasının bir üyesi olan ve memeli canlıların kalın bağırsağında yaşayan çubuk şeklindeki E.Coli bakterisi, insan ve hayvanlarda bağırsakta çeşitli hastalıklara sebep olur.

E.COLİ (KOLİ BASİLİ) BELİRTİLERİ NELER?

E.Coli (Koli Basili) bakterisinin belirtileri;

Kusma

Dışkıda Kan

Mide Krampları

İshal

E.COLİ (KOLİ BASİLİ) NASIL BULAŞIR?

Gıdalar ile Bulaşma: Sığır ve Koyun eti gibi çeşitli etlerden bulaşan E.Coli bakterisi, hayvanların kesimi sırasında mide ve bağırsaklardan etlere bulaşır. E.Coli bakterisi özellikle yeşil yapraklı bitkilerden sıklıkla bulaşır.

Sudan Bulaşma: E.Coli bakterisi arıtılmamış sulardan doğrudan bulaşabilmekte.

Bakteriyi Taşıyan Kişiyle Temasta Bulaşma: E.Coli bakterisi ev hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda ve bakteriyi taşıyan kişiyle temasta kolayca bulaşabiliyor.

KOLİ BASİLİ BULAŞICI MI?

Birçok hastalığa sebep olan koli basili hastalığı gıdalar, sular ve temas halinde bulaşıcı olmakta.