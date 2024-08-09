Ölümcül hastalıkla doğan İlke Özyüksel, pentatlon dalında Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etti

09 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:54

Modern pentatlon dalında Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye devam eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya 2024 Paris Olimpiyatları’nda ulaşmayı hedefliyor.

İLKE ÖZYÜKSEL MİHRİOĞLU KİMDİR? HAYAT HİKAYESİ…

26 Şubat 1997 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen İlke Özyüksel, emekli bir baba ve rehberlik öğretmeni annenin tek çocuğudur.

Doğumundan kısa bir süre sonra başta kanser olduğu düşünülen Hemanjiom (damar çoğalması) hastalığına yakalanan Özyüksel, ABD’den gelen bir Türk doktorun lazer tedavisiyle hastalığını yenerek pentatlon kariyerine başladı.

9 yaşında Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda şampiyon olan İlke Özyüksel, 2014 yılında antrenörünün pentatlon yerine koşuya yönelmesini tavsiye etmesiyle pentatlon sporunu bırakma noktasına geldi.

Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teşvikiyle pentatlona devam kararı alan Özyüksel, bakanlık tarafından 1 yıl Macaristan’a gönderilerek sil baştan eğitim aldı.

Dünya şampiyonu olması sebebiyle Macaristan’da istenilen eğitimi alamayan Özyüksel, olimpiyatlara çıkamayacağını anladığında Türkiye’ye geri döndü.

Bakanlık tarafından diyetisyen, psikolog ve masörün bulunduğu 10 kişilik bir ekip oluşturularak 2016 Yaz Olimpiyatları’na hazırlanan İlke Özyüksel, 19 yaşında Rio’da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları’nda toplamda 978 puanla 34.sırada yer aldı.

Arjantin’de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği UIPM) 2015 Gençler "A" Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan İlke Özyüksel, 2017 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

2018 yılında İspanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya almaya hak kazanan Özyüksel aynı zamanda bu organizasyonda aldığı 1376 puanla dünya rekoru kırdı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 2021 Dünya Şampiyonası kadınlar finalinde 1299 puan alan Özyüksel, Tokyo Olimpiyatları’na kota aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatlarında 5.sırada yer alan İlke Özyüksel, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmekte.

İLKE ÖZYÜKSEL 2024 PARİS OLİMPİYATLARI’NDA KAÇINCI OLDU?

8 Ağustos Perşembe günü çıktığı modern pentatlon müsabakasında 16 tuş ve 205 puanla 24. sırada eskrim sıralama bölümünü bitirdi.

İLKE ÖZYÜKSEL 2024 YAZ OLİMPİYATLARI’NDAN MADALYA KAZANDI MI?

2024 Paris Olimpiyatları modern pentatlon branşında Türkiye’yi temsil eden İlke Özyüksel, çıktığı müsabakalarda henüz madalya alamadı.

İLKE ÖZYÜKSEL YÜZÜNE NE OLDU?

Doğumundan kısa süre sonra başta kanser sanılan Hemanjiom (kas çoğalması) hastalığına yakalanan İlke Özyüksel’in bu hastalık sebebiyle geçirdiği beş ameliyat sonrası yüzünde kalıcı hasar oluştu.

İLKE ÖZYÜKSEL KİMİNLE EVLİ?

Milli sporcu İlke Özyüksel, 2022 yılında Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi.

İLKE ÖZYÜKSEL MİHRİOĞLU’NUN EŞİ KİM?

Modern Pentatlon branşında ülkemizi temsil eden İlke Özyüksel, eskrim antrenörü Harun Mihrioğlu ile evli.