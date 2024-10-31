Ölümcül McDonald's salgınına yol açan etken belirlendi

31 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:45

ABD sağlık yetkilileri McDonald’s restoranlarında kullanılan bir ürünün 90 kişinin hastalanmasına neden olan E. coli salgınının kaynağı olduğunu açıkladı.

McDonald’s restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle 90 kişi hastalandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. McDonald’s ürünlerinin hangisinin bu virüse sebep olduğu merak konusu oldu.

MCDONALD’S SALGININA NEDEN OLAN ETKEN NEDİR?

ABD sağlık yetkilileri, McDonald’s restoranlarında kullanılan doğranmış taze soğanların E.Coli (koli basili) virüsüne neden olduğunu açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), “McDonald's'ın Quarter Pounder ve diğer bazı menülerinde kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır.” açıklamasını yaptı.

Söz konusu soğanların Taylor Farms tarafından tedarik edildiği ve firma tarafından gönüllü olarak geri çağrıldığı belirtildi. McDonald’s da bu soğanları menülerden çıkardı.

MCDONALD’S SALGININDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

ABD’nin 12 eyaletindeki restoranlarda geçici olarak menüden kaldırılan doğranmış taze soğan içeren hamburgerler nedeniyle 90 kişi hastalanırken, 27 kişi hastaneye kaldırıldı ve Colorado’da yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

MCDONALD’S KAPATILACAK MI?

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan McDonald’s, E. coli test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Quarter Pounder satışlarına yeniden başlayacağını duyurdu.