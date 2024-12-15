Ömer Erdoğan kimdir, nereli? Sivasspor ile prensipte anlaştı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Aralık 2024 20:40 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:58
Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor’da yönetim Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı. Anlaşmanın ardından Ömer Erdoğan’ın kariyeri merak konusu oldu.
Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışında sona mutlu sona ulaşıldı.
SİVASSPOR PRENSİPTE ANLAŞTI
Kırmızı-beyazlı ekip, bir süredir görüştükleri Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.
Tecrübeli hoca, önümüzdeki günlerde Sivasspor ile sözleşme imzalayacak.
Ömer Erdoğan’ın yarın Sivas’a geleceği de öğrenildi.
ÖMER ERDOĞAN KİMDİR?
Ömer Erdoğan, 3 Mayıs 1977 tarihinde Kassel Almanya'da dünyaya geldi.
Ömer Erdoğan, futbola FC St. Pauli'de başladı.
Bursaspor-Eskişehirspor maçı ile futbol kariyerini sona erdiren Ömer Erdoğan, daha sonra şu takımlarla teknik direktörlük yaptı:
- Eskişehirspor
- Bursaspor
- Tuzlaspor
- Bursaspor
- Fatih Karagümrük
- Hatayspor
Sıkça Sorulan Sorular
45 yaşında.
Kaynak: TGRT Haber