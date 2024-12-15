Ömer Erdoğan kimdir, nereli? Sivasspor ile prensipte anlaştı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

15 Aralık 2024 20:40 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:58

Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor’da yönetim Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı. Anlaşmanın ardından Ömer Erdoğan’ın kariyeri merak konusu oldu.