Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın neyi oluyor? Görüşme dün gerçekleşti

24 Ekim 2024 10:03 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:11

23 Ekim günü İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Ömer Öcalan bugün sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair yorumlarını paylaştı. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün devam etmesini istediğini belirttiği paylaşıma birçok yorum geldi.

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Dün İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Ömer Öcalan'ın açıklamalarının ardından neyi olduğu merak konusu oldu.

İsmin gündeme gelmesiyle beraber hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı.

ÖMER ÖCALAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1987 senesinde Şanlıurfa​ Halfeti'de doğan Türk siyasetçi ve gazetecidir. Ömerli köyünde Mehmet ve Fehime Öcalan'ın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünü mezunu olan isim, 2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin il eş başkanlığını yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖMER ÖCALAN, ABDULLAH ÖCALAN'IN NEYİ OLUYOR?

Türk siyasetçi ve gazeteci olan Ömer Öcalan, PKK​'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın yeğenidir.