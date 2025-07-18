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 | Hüseyin Bahcivan

Onachu sakatlık durumu, kaç hafta yok? Trabzonspor açıklama yaptı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden olan Paul Onuachu, geçtiğimiz günlerde oynanan Araz Nahçıvan PFK hazırlık maçında sakatlanmıştı. Trabzonspor tarafından Onachu'nun sakatlık durumu açıklandı. Taraftarlar ise Onachu'nun kaç hafta olmayacağını araştırıyor.

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Onachu sakatlık durumu, kaç hafta yok? Trabzonspor açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 17:42

devlerinden , yeni sezon hazırlıkları kapsamında 17 Temmuz 2025 tarihinde Araz Nahçıvan PFK ile karşı karşıya geldi. Hazırlık mücadelesinde bordo-mavililerin yeni transferi sakatlanmıştı. Taraftarları endişelendiren sakatlığın ardından Trabzonspor konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamanın ardından Onachu'nun durumu ve kaç hafta olmayacağı netlik kazandı.

Onachu sakatlık durumu, kaç hafta yok? Trabzonspor açıklama yaptı

ONACHU SAKATLIK DURUMU

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamaya göre Onachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildi. Bordo-mavililer oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor tarafından Onachu'nun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Onachu sakatlık durumu, kaç hafta yok? Trabzonspor açıklama yaptı

ONACHU KAÇ HAFTA YOK?

Onachu'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı tahmin ediliyor. Onachu'nun bordo-mavililer ile ilk Süper Lig karşılaşmasına 2. veya 3. hafta çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Trabzonspor tarafından ise resmi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#trabzonspor
#süper lig
#paul onuachu
#Sakatlık
#Araz Nahçıvan Pfk
#Araz Nahçıvan Pfk
#Aktüel
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